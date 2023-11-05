أليجري يستقر على تشكيل يوفنتوس لمواجهة فيورنتينا في الكالتشيو

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس أمام نظيره فريق فيورنتينا، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق فيورنتينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة د، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق فيورنتينا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل يوفنتوس أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: روجاني – بريمير – غاتي.

خط الوسط: كوستيتش – رابيو – لوكاتيلي – ميريتي – ماكيني.

خط الهجوم: كييزا – مويس كين