نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كولر يفاجئ موديست بقرار ناري ومباريات قوية في دوري روشن والهلال يتلقى ضربة موجعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 5-11-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

كولر يفاجئ جماهير الأهلي بقرار جنوني بشأن موديست

تناقش إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، العديد من الملفات الهامة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خاصة بعد الخروج من بطولة الدوري الإفريقي الأخيرة.

وتحدث الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، عن كواليس ما حدث داخل اجتماع محمود الخطيب ولجنة التخطيط مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني وخالد بيبو مدير الكرة، في اجتماع الأمس.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " تم مناقشة الملف الأهم مع المدير الفني وهو وضعية أنتوني موديست مهاجم الفريق، سواء برحيله في يناير أو الإبقاء عليه".

وأردف أمير هشام: "كولر جدد ثقته ورهانه من جديد خلال الاجتماع على نجاح موديست وعدم رغبته في رحيله بالوقت الحالي، وأن اللاعب سوف يظهر بشكل مميز".

واختتم: " استفسرت لجنة التخطيط داخل المارد الأحمر، عن أسباب انخفاض معدل اللياقة البدنية، وأكد المدير الفني أن ضغط المباريات هو السبب في هذا الأمر"

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 نوفمبر، ضمن منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

وتلعب اليوم آخر ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها كالآتي:

الحزم ضد الوحدة

ستلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الحزم.

وتذاع مباراة الحزم والوحدة اليوم في منافسات دوري روشن السعودي، على قناة SSC Extra HD1 بتعليق محمد الخامسي، وعلى قناة SSC Extra SD1 بتعليق عبد العزيز السير.

التعاون ضد ضمك

كما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وستذاع مباراة التعاون والحزم اليوم في منافسات الدوري السعودي، على قناة SSC SPORTS HD1 بتعليق الثنائي حماد العنزي وسليمان الشريف، وعلى قناة SSC SD1 بتعليق عائد العصيمي.

الأهلي ضد الرياض

فيما ستقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجوهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والرياض اليوم في الدوري السعودي، على قناة SSC SPORTS HD1 بتعليق الثنائي خالد المديفر وعلي الكعبي، وعلى قناة SSC SD1 بتعليق أحمد النفيسة.

الهلال يتلقى ضربة موجعة جديدة

تمكن الهلال من تحقيق الفوز على الفتح بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أُقيم يوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، على أرض ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

سافيتش تعرض لإصابة جراء تدخل عنيف من أحد لاعبي الفتح، مما تسبب في إصابته بكدمة شديدة على مستوى الركبة. وفي واقعة أخرى، حاول سافيتش التحكم في الكرة دون تدخل من أي لاعبي الفتح، إلا أنه واجه إلتواءً آخر في ركبته.

الطبيب المختص في إصابات اللاعبين، تامر الشهراني، كشف تفاصيل هذه الإصابة، موضحًا أنها ليست مقلقة. وذلك لأن سافيتش تمكن من استكمال المباراة لمدة 10 دقائق بعد الإصابة. الأمر الذي يشير إلى أن الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة في الأوتار الداخلية للركبة.

من الجدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حاليًا، حيث حصد 32 نقطة في آخر 12 مباراة بالدوري. بينما يحتل نادي الفتح المركز الرابع برصيد 23 نقطة.