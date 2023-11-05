نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. غضب أرتيتا وليفربول يقترب من صفقة برازيلية وثقة أنشيلوتي في الثنائي الهجومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 5-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

ليفربول يقترب من ضم صفقة برازيلية

قالت صحيفة ميرور البريطانية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي قد اتفقت على حسم واحدة من الصفقات البرازيلي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأضافت الصحيفة في تقريرها صباح اليوم الأحد أن إدارة الريدز اتفقت مع صاحب الـ22 عامًا اندريه لاعب نادي فلومينينسي للحصول على توقيعه في يناير.

واتفقت الإدارة على جميع الشروط الشخصية والتعاقدية وقد يتم الاعلان عن التفاصيل كاملة الايام القادمة.

ذا صن تبرز غضب أرتيتا

ارتيتا

عبر الاسباني مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال عن غضبة بسبب الاداء التحكيمي الذي شهدته مواجهة الماكبايس يوم أمس في البريميرليج.

وأطلق المدير الفني للجانرز مجموعة من التصريحات النارية عقب خسارة فريقه من نيوكاسل بهدف مقابل لا شيشء في المباراة التي شهدت تسجيل جوردان هدفًا آثار الكثير من الجدل.

وبتلك الخسارة يكون المدفعجية قد تلقوا الخسارة الأولى له في البريميرليج الموسم الجاري في طريقهم نحو السعي للحصول على اللقب الغائب عن الخزائن منذ تسعة عشر عامًا.

انشيلوتي يثق في فينسيوس وردريجو

انشيلوتي

كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يتوقع بثقة أن الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو سيكون لديهما مشاركة فعّالة في التهديف خلال فترة الموسم الحالي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم أمس السبت، والذي سبق مباراة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، تلقى أنشيلوتي سؤالًا حول قلة أهداف الثنائي فينيسيوس ورودريجو ليرد على هذا الاستفسار بتأكيد أن الثنائي سيكون لهما مساهمة أكبر في التسجيل هذا الموسم، متوقعًا أن يسجلا أكثر من بيلينجهام وخوسيلو.