مجلس إدارة نادي الزمالك يمنح الفرصة الأخيرة لأوسوريو في مباراة ببراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب منح الفرصة الأخيرة لأوسوريو في مباراة ببراميدز بكأس مصر.

وفي حالة هزيمة الزمالك من ببراميدز وخروجه من بطولة كأس مصر، سيتم التوجيه الشكر لأوسوريو والاستعانه بمدير فني جديد يقود الفريق.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

استأنف نادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ببراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.

