نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. قرار عنيف من عبد الواحد السيد تجاه "ثلاثي الأزمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعًا هامًا مساء اليوم الأحد؛ لمناقشة عدد من الملفات العاجلة بشأن الفريق الأول لكرة القدم وعلى رأسها أزمة الثلاثي أحمد فتوح، محمد صبحي ومصطفى الزناري.

الزمالك يمنع الثلاثي من المشاركة في التدريبات الجماعية

وخرج الثلاثي أحمد فتوح، محمد صبحي ومصطفى الزناري من معسكر الزمالك قبل مواجهة زد الأخيرة بالدوري دون إذن من مسؤولي الكرة ليقوم الجهاز الفني باستبعادهم من المباراة.

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قد أعلن أن مجلس الإدراة طلب تقريرًا كاملًا من عبد الواحد السيد مدير الكرة بشأن واقعة الثلاثي على أن يتم اتخاذ القرار بشأنهم في اجتماع اليوم الأحد.

وعلم موقع "دوت الخليج الرياضي" أن عبد الواحد السيد مدير الكرة أبلغ الثلاثي أحمد فتوح، محمد صبحي ومصطفى الزناري عبر جروب اللاعبين على "واتساب" بعدم مشاركتهم في تدريبات الفريق اليوم؛ لحين اتخاذ قرار بشأنهم من مجلس الإدراة.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة البيضاء فإن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو استقر على استبعاد الثلاثي من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في كأس مصر.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه بيراميدز ضمن إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر مساء الأربعاء المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة.