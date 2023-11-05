مدريد ـ د.ب.أ: نفى نادي ريال مدريد الإسباني وجود أي محادثات مع كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن انتقاله إلى النادي الملكي. ويستعد مبابي للرحيل عن حامل لقب الدوري الفرنسي حينما ينتهي عقده الصيف المقبل، ومن المتوقع أن ينتقل إلى سانتياجو برنابيو. ولكن ريال مدريد نفى التقارير التي تحدثت عن عقد محادثات مع اللاعب المتوج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم. يؤكد نادي ريال مدريد ان تلك المعلومات عارية تماماً من الصحة وبانه لا يوجد أي مفاوضات مع اللاعب الذي ينتمي إلى باريس سان جيرمان».

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