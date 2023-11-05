هدف رقم 400

لندن ـ د.ب.أ: سجل القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه رقم 400 منذ بلوغه الثلاثين من عمره، بعد تسجيله هدفا رائعا لفريقه النصر خلال فوزه على الخليج 2 /صفر بالدوري السعودي. وتلاعب رونالدو 38 عاما بمدافع الخليج وسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء مباشرة لتسكن سقف الشباك. وأحرز رونالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقا، هدفه الثاني عشر هذا الموسم ليتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي متفوقا على ألكسندر ميتروفيتش المنضم للهلال من صفوف فولهام.

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