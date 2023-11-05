كتب ـ عبدالله الجرداني

اختتمت بالصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عن ختام بطولة الشركات الثانية لكرة السلة ٢٠٢٣، بتتويج فريق الهاجري بكأس البطولة بعد فوزه على فريق فولكس فاجن بنتيجة 73-62، في المباراة التي أقيمت تحت رعاية المهندس خلفان بن صالح الناعبي رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة بحضور كرستيون نعمة الرئيس التنفيذي لشركة المتميز للسيارات في البطولة التي نظمها شركة سبورتس مانيا وبدعم من فولكس واجن عمان، بالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة السلة .

شهدت المباراة الكثير من الإثارة والندية وعقب ختامها قام المهندس خلفان بن صالح الناعبي رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة وكرستيون نعمة الرئيس التنفيذي لشركة المتميز للسيارات بتتويج الفائزين والتي جاءت على النحو التالي: في الجوائز الفردية حصل اللاعب احمد ابوحمر من فريق الهاجري على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، ونال اللاعب هيثم بني عرابة لاعب فريق الصروج جائزة التمرير الحاسم، وحصل اللاعب شاربل من فريق فولكس فاجن على جائزة أفض قاطع العاب، ونال جازيل قمر لاعب فريق الهاجري جائزة التسديد الثلاثي، وحصل اللاعب باسم المسلمي من فريق الهاجري على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

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