ختام بطولة كؤوس المستقبل بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

توج فريق الردة التابع لنادي السويق ببطولة كؤوس المستقبل لكرة القدم بالمصنعة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق المراغة التابع لنادي المصنعة بهدف نظيف سجله نوح العريمي، أقيمت المباراة الختامية تحت رعاية عبدالله بن احمد بن عمر الزدجالي رئيس فريق المصنعة الخيري بحضوراحمد بن درويش العفاري منظم البطولة. وجمع من محبي كرة القدم، وقد كرم راعي المناسبة عمر الرمضاني فريق الشاطئ كافضل لاعب و ماجد الجرادي احسن حارس و نوح العريمي من فريق الردة السويق هداف البطولة و بدر البلوشي من فريق الردة السويق افضل مدرب و سعيد الرمضاني من فريق الشاطئ المصنعة افضل اداري، فيما حصل فريق الصقرمن السويق على الفريق المثالي، بعد ذلك توج فريق الردة السويق بكأس البطولة.

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