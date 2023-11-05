افتتاح دورة المدربين المستجدين لكرة اليد للصالات

بهدف إعداد جيل من المدربين الوطنيين

افتتحت يوم أمس فعاليات الدورة المركزية للمدربين المستجدين لكرة اليد للصالات التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا في لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين، وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري بنادي الأمل بمشاركة 30 مدربا.

رعى حفل افتتاح الدورة نصر بن حمد الحسني عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد المشرف العام على المنتخبات الوطنية لكرة اليد الشاطئية بحضور المحاضر والمدرب الجزائري مراد بوسبت مدرب منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد وزهير سمحة خبير التحكيم بالاتحاد العماني لكرة اليد.

استهل افتتاح الدورة بكلمة ألقاها نصر الحسني راعي حفل الافتتاح رحب فيها بالمدربين المشاركين والمحاضر مؤكدا بان هذه الدورة تأتي في اطار حرص الاتحاد على اعداد المدربين الوطنيين وتأهيلهم بأفضل الدورات التدريبية التي تمكنهم من قيادة فرق كرة اليد بالاندية.

وقد دأب الاتحاد على تنظيم هذه الدورات باستمرار سواء كان ذلك على مستوى المدربين والحكام بهدف ايجاد قاعدة جيدة منهم تساهم في ادارة وتطوير اللعبة بمختلف محافظات السلطنة.

بعد ذلك قام المحاضر والمدرب الجزائري مراد بوسبت بالتحدث في المحاضرة الاولى التي خصصت للتدريبات البدنية والنفسية، أما المحاضرة الثانية كانت عن تدريبات حراس المرمى وتستكمل اليوم الاثنينن محاضرات الدورة، حيث ستكون المحاضرة الأولى عن المهارات الفردية في الدفاع والثانية حول كيفية طرق الدفاع والانتقال الى الهجوم اما محاضرات غدا الثلاثاء ستكون عن المهارات الفردية في الهجوم والثانية عن اساليب وطرق الهجوم ولعب الارسال وتختتم الدورة يوم الاربعاء باقامة محاضرة عن شرح مواد القانون وشخصية المدرب وكيفية العمل التدريبي ويكون الجزء الأخير من الدورة مناقشة عامل وطرح الاسئلة للمدربين المشاركين في الدورة.

بعد ذلك تم اجراء الاختبارات للدارسين وتوزيع الشهادات على المشاركين. والمدربون المشاركون في الدورة، هم عارف بن غلام البلوشي وبدر بن ناصر الحسني وماجد بن حمد الحسني وقيس بن حمد الحسني « مسقط» علي بن ابراهيم البلوشي وعلي بن سالم الدغيشي «السيب» ومازن بن سليمان الدغيشي وصلاح بن علي الدغيشي «اهلي سداب » وجاسم بن خميس المنوري و مروان بن احمد الزعابي «السويق» وبشير بن جميل اليحمدي «وبدية» وجمعة بن علي البطاشي «قريات» وعبدالرحمن بن خميس العلوي «ينقل» وميار بنت جميل البدرية «السويق» وعماد بن سيف الدغيشي وابراهيم بن خلفان الفوري وباسم بن سعود الرحبي ومهدي بن سالم السليماني وسعيد بن سيف السيابي واحمد بن سليمان الهنائي «السيب» والوليد بن خالد الهنائي «نزوى» ومروان بن سعيد الدغيشي «اهلي سداب» وعبدالرحمن آل عزان وعبدالعزيز بن علي المحروقي « نادي عمان» علي الرواحي وعبدالرحمن بن مبارك الغافري «المصنعة» وربيع بن عبدالله الفزاري «مجيس» ومحمد بن سالم الدغيشي «السيب».

تصوير ـ سعيد البحري