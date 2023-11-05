ارتفاع وتيرة المنافسة مع نهاية الجولة الثالثة من بطولة العالم للشطرنج للهواة

لاعبونا يحققون نتائج متقدمة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

ارتفعت وتيرة التنافس مع نهاية الجولة الثالثة ودخول الجولة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج للهواة 2023، التي تنظمها اللجنة العمانية للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة خلال الفترة من 2 إلى 11 نوفمبر الجاري، حيث سجلت الجولة الثالثة الكثير من الاثارة والندية في الفئات الثلاث، وكان انطلاق النقلة الثالثة اقيم تحت رعاية المهندس اسماعيل بن سليمان الصوافي مدير عام المسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة بالشركة العمانية للغاز الطبيعي، بحضور احمد درويش البلوشي رئيس اللجنة العمانية للشطرنج وذلك على الصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس ببوشر. وجاءت نتائج الجولة الثالثة على النحو التالي: في منافسات فئة 2300 تصدر المجموعة اللاعب الكازاخستاني عبدالخير ابي المنصور برصيد 3 نقاط وزميله بيجاببيلوف زوبان بنفس الرصيد والمنغولي الدار بورنتجش ومواطنه سودبليجت نارانبولد والمالديفي محمد شعو، وحصل العماني علي المعمري على نقطتين بعد فوزه في الجولة الثالثة على اللاعب الهنجاري ريتشارد فارجا، وفي هذه الجولة ايضا تعادل السوري مالك مع الهندي ماهندراكار، وفاز الكازاخستاني عبدالخير على السعودي احمد الرحيلي، وتعادل الكازاخستاني ارماس مع المصري فادي ماركو، وفاز سودبيلجيت من منغوليا على ارنستو من بارجواي وتعادل البرازيلي فلورنسو مع نوكولاي من اوكرانيا .

وفي منافسات تحت 2000 حقق لاعب المنتخب الوطني حمود البوسعيدي فوزا مهما ومثيرا على لاعب الاتحاد الدولي الروسي ليف وفي نفس الفئة فاز الهندي فيلافا على الايراني بهروز، وفاز مواطنه ايميل على السوداني عاصم علي، كما فاز التركي بيركاي على الهندي شام، وتعادل الليبي محمد بورزيقة مع الايراني ابولفازل، وتعادل السوري مازن مع الروسي سيرجي وبهذه النتائج يتصدر الفئة حاليا اللاعب ايسا من فنلندا برصيد ثلاث نقاط واللاعب ايميل من الهند برصيد ثلاث نقاط وجاماج من سيرلانكا برصيد ثلاث نقاط، فيما جاء لاعب المنتخب حمود البوسعيدي برصيد 2.5 نقطة.

وفي فئة تحت 1700 رجال نجح لاعب المنتخب الوطني خلفان الحوسني من الفوز على الهندي فانيش وحصد النقطة الثالثة ليصبح ضمن متصدري هذه الفئة وتعادل اليمني نواف صالح مع الروسي سيرجي، فيما فاز فاديم من منغوليا على اندريج من لتوانيا، وخسر لاعب المنتخب احمد الرحبي من الانجليزي دانيل، وحقق لاعب المنتخب سعيد فاضل فوز على مواطنه مناف بيت سعيد، كما فاز لاعب المنتخب عماد البلوشي على الهندي عزان شفيق، ولاعب المنتخب فراس الزعابي على التركي فاليد، وبهذه النتائج يتصدر الفئة بعد الجولة الثالثة وبرصيد ثلاث نقاط كل من توربات من منغوليا وباتنيام من منغوليا وديبيكا من الهند وخلفيات الحوسني من سلطنة عمان. وفي فئة تحت ١٧٠٠ للمرأة فازت العمانية كوثر المعمرية على الهندية نيش، كما فازت نارانبولد من منغوليا على الهندية شايبي وفازت الاماراتية عبير علي على العمانية دعاء المقبالية، وفازت الكويتية اماني العازمي على العمانية ابرار البوسعيدية وجاء الترتيب العام لهذه الفئة بعد الجولة الثالثة لاعبات منغوليا وكلهن برصيد 3 نقاط وهن كوسلينزايا وامجلان ونارانبولد .

اهداف متعددة

وحول البطولة قال المهندس اسماعيل بن سليمان الصوافي مدير عام المسؤوليه الاجتماعية والعلاقات العامة بالشركة العمانية للغاز الطبيعي: سعداء بالمساهمة في رعاية بطولة العالم للشطرنج للهواة على مستوى العالم لدينا هذه النسخة وهي الاولى التي تقام في الشرق الاوسط وهناك العديد من الاهداف التي ستحققها هذه البطولة على مستوى رفع قدرات ومواهب المهتمين بلعبه الشطرنج وتأهيل قدراتهم للمشاركة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي بالاضافه الى ذلك هناك الاهداف التي ستتحقق كمدخلات من استضافة سلطنة عمان لهذه البطولة على مستوى الجانب الاقتصادي والجانب السياحي، وأكد حرص الشركة على دعم القطاع الرياضي والشباب وقال: سعداء بالمشاركة في رعاية هذه البطولة من جانب الشركة، وذلك تماشيا مع برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة والذي يعنى بمختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الرياضة متمنين التوفيق والنجاح للجميع .

بطولة مهمة

وقال أحمد بن درويش البلوشي رئيس اللجنة العمانية للشطرنج: البطولة تكتسب أهمية كبيرة وهي من أهم البطولات العالمية التي تستضيفها سلطنة عمان في لعبة الشطرنج، واستضافتها تحقق فوائد في الجوانب السياحية والثقافية، فهي فرصة حقيقية للاعبي العالم للتعرف على ثقافة البلد، وتاريخه ومنجزاته، وعلى ما تتميز به من موقع استراتيجي وجمالي بين البحر والجبل والسهل خاصة العاصمة مسقط، إلى جانب الفوائد الأخرى والتي تتمثل في توفير البيئة الممكنة للاعبي المنتخب الوطني لتحسين تصنيفهم الدولي وكسب المزيد من الخبرات والمهارات بالتعرض لمباريات قوية ومثيرة، كما كانت البطولة فرصة أيضا لتطوير الكوادر البشرية من حكام وإداريين ومنظمين، مؤكدا أن نهج استضافة البطولات العالمية سيستمر نظرا للمكاسب التي تم ذكرها.