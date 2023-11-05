مجموعة أومينفست تطلق بطولة رياضية فـي كرة القدم

إيمانا من الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست) بأهمية الرياضة في التنمية المجتمعية، والنمو الاقتصادي، والمحافظة على الصحة واللياقة البدنية، وتزامنا مع العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد؛ أعلنت مجموعة أومينفست إطلاق بطولة أومينفست لكرة القدم خلال الفترة من 5 وحتى 15 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية وتأتي البطولة ضمن جهود الشركة في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ومساهمة من مجموعة أومينفست في زيادة التعاون والتفاعل بين الموظفين في الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وقال وليد اليعربي الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر والتخطيط الإسترلتيجي والحوكمة في أومينفست إن الاهتمام بالرياضة والنشاط البدني يعد ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات وتعزيز أداء العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع الخاص.

وأضاف في تصريح صحفي: تعكس بطولة أومينفست لكرة القدم رؤية المجموعة لتطوير المجتمعات والنهوض بأدائها،

وتتيح البطولة تعزيز التواصل بين المشاركين فيها من الجهات الحكومية المختلفة، وهو ما يتماشى مع قِيم مجموعة أومينفست في نشر ثقافة العمل المشترك والتعاون من أجل النهوض بالمجتمع بين القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص. ويشارك في البطولة 10 فرق موزعة على مجموعتين.

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