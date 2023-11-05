رفعت توصية باعتماد أعضاء فـي الأجهزة الفنية رفعت لجنة المنتخبات والمدربين بالاتحاد العماني لكرة اليد توصية الى مجلس إدارة الاتحاد باعتماد مساعد مدرب وكذلك اداري واخصائي العلاج الطبيعي لمنتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد للصالات استعدادا للمشاركة في التصفيات الاسيوية التي تنطلق شهر يونيو القادم، جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي عقد ظهر يوم أمس برئاسة الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء والجهاز الفني والاداري لمنتخبنا الوطني الاول لكرة اليد للصالات، كما رفعت اللجنة ايضا توصية الى مجلس الادارة باعتماد مدرب حراس واخصائي علاج طبيعي للمنتخب الوطني الاول لكرة اليد للصالات .

وقد ناقشت لجنة المنتخبات والمدربين التقرير الفني والاداري عن المعسكر المشترك الذي جمع بين منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد للصالات ونظيره العراقي، لعب خلاله منتخبنا اربع مباريات ودية وذلك في اطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التى ستقام خلال الفترة من 11 إلى 22 يناير 2024 بمملكة البحرين، حيث اسفرت نتاج المباريات على النحو التالي؛ المباراة الاولى خسرها منتخبنا بنتيجة 27/‏28 كما خسر المباراة الثانية بنتيجة 36/‏32 وفاز في المباراة الثالثة بنتيجة 24/‏23 وخسر المباراة الرابعة بنتيجة 30/‏26 كما نافشت اللجنة المرحلة الاعداد الثانية التي سيخوضها المنتخب في المرحلة القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة المنتخبات والمدربين باتحاد اليد تناقش المرحلة الثانية لإعداد منتخبنا الوطني الأول للصالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.