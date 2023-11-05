إعلان موعد انطلاق النسخة الرابعة للمهرجان السنوي للأشخاص ذوى الإعاقة

بمشاركة 850 مشاركا

كتبت ـ ليلى الرجيبية:

تصوير : سعيد البحري

كشفت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في المديرية العامة للأنشطة الرياضية صباح أمس بفندق انترسيتي تفاصيل النسخة الرابعة من المهرجان السنوي للأشخاص ذوى الإعاقة والذي ينطلق خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري وحتى الثالث من ديسمبر المقبل تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعاق، وستقام فعاليات المهرجان في محافظة مسقط وبعض المنشآت الرياضية ومواقع أخرى خارج محافظة مسقط ويستهدف جميع فئات ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين في المجال المعني بهذه الفئة، ومن المتوقع مشاركة 850 من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إن اجمالي المشاركين في المهرجان 1422 مشاركا من ضمنهم الفنيون والإداريون . وتهدف وزارة الثقافة والرياضة والشباب من إقامة هذا المهرجان إلى تأهيل الكوادر البشرية العاملة في برامج وأنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص إلى تبني ورعاية هذه الفئة رياضيا، وانتقاء اللاعبين المتميزين لضمهم للمنتخبات الوطنية البارالمبية، ودمج فئة ذوي الإعاقة مع فئات المجتمع، وتسليط الضوء على القضايا التي تهم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمثل هذه الفئة إحدى الشرائح الأساسية في المجتمع العماني وهي إحدى الركائز التي تعمل رؤية عمان 2040 على تمكينها ودمجها في المجتمع، كما أن رفع مستوى ممارسة الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف الترفيه ورفع مستوى اللياقة والمنافسة محليا ودوليا يمثل أحد الأهداف الأساسية في استراتيجية الرياضة العمانية، ويتجسد ذلك في إقامة ورش العمل المهنية والتثقيفية والتوعوية والفعاليات الثقافية والرياضية الترفيهية والمسابقات بمشاركة مجموعة من المبدعين والإنجازات في المجالات الرياضية والثقافية وغيرها، كما أن إقامة المهرجان يعتبر فرصة للالتقاء بفئات ذوي الإعاقة المختلفة لإكسابهم جملة من المعارف والمعلومات والمهارات المختلفة والتي تسهم في إدماجهم بالمجتمع، ومناقشة أبرز القضايا ذات العلاقة، حيث يهدف القائمون من خلاله إلى الخروج بعدد من التوصيات والمبادرات.

تمكين ذوي الإعاقة

قال حمود بن سالم الجابري المدير العام المساعد للمديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضية والشباب نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمهرجان: الأشخاص ذوي الإعاقة هم إحدى شرائح المجتمع العماني وهذا النسيج المتلاحم ودمج جميع فئات المجتمع إحدى الركائز التي تعمل ضمن رؤية عُمان 2040 والتي تضمنت في محاورها اهتماما بالغا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد على تعزيز الحماية وتمكينها في المجالات المختلفة من خلال تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية خاصة في برنامجي الدمج التعليمي والدمج المهني، ويحظى الأشخاص ذوو الإعاقة باهتمام بالغ من قبل مولانا جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه ـ وجميع القوانين تراعي هذه الفئة لأهميتها و تسعى جميع الجهات ذات العلاقة إلى تمكين ودمج هذه الفئة في المجتمع من خلال برامج مجتمعية متنوعة ومختلفة بما تتناسب وقدراتهم و تسعى الوزارة الثقافة إلى تمكين هذه الفئة بهدف الترفيه ورفع مستوى اللياقة مما يسهم في علاج تلك الحالات ومن ثم المنافسة بهم محليا وإقليميا ودوليا، بينما في النسخة الرابعة من المهرجان للأشخاص ذوي الإعاقة فهو نموذج للتكامل بين عدة جهات وهو يحقق التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 لتمكين هذه الفئة، وأيضا يحقق الأهداف الأساسية في استراتيجية الرياضة العمانية.

3 حلقات تدريبية

قالت زيانة بنت عبدالله اليعربية مديرة المهرجان مديرة دائرة الأنشطة النوعية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: من ضمن التحديات التي تواجه قطاع العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة هو نقص المحكمين المختصين، وعدم وجود مصنفين للإعاقة، لذا سيسبق انطلاق المهرجان 3 حلقات عمل تدريبية بهدف تأهيل مجموعة من المختصين الممكنين من إدارات فعاليات المهرجان عند إطلاقه وسوف تنطلق الحلقات التدريبية من 27 وحتى 29 من نوفمبر الجاري في كل من رياضات البوتشي للإعاقة الفكرية، والبوشيا للإعاقة الحركية والشلل الدماغي، وكرة الهدف للإعاقة البصرية.

الجهات المشاركة

وسيشارك في المهرجان عدة وزارات وجمعيات ولجان منها وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية رعاية الأطفال المعاقين وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية، وجمعية النور للمكفوفين، وجمعية الأولمبياد الخاص العماني، واللجنة البارالمبية العمانية، واللجنة العمانية لرياضة الصم، ووزارة التربية والتعليم، والمراكز الخاصة المعنية بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المحاضرين من خارج سلطنة عمان ومترجمي لغة الإشارة، وأطقم طبية وحكام.

أنشطة وفعاليات المهرجان

كما سيتضمن المهرجان مجموعة واسعة ومنوعة من البرامج والأنشطة والألعاب الرياضية أبرزها لعبة البوتشي، وكرة الهدف والريشة الطائرة وكرة القدم المدمجة وكرة السلة وكرة القدم للصم والبولينج، بالإضافة إلى تنظيم عدد من حلقات العمل والدورات التدريبية، وسيرافق فعاليات المهرجان معرض لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة وعرض فني للفنون التشكيلية والتصوير الضوئي، وعروض للمعزوفات الموسيقية لعدد من الفنانين، وزيارات خارجية للمعالم السياحية.