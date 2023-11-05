سحب قرعة دوري عمانتل للمدارس على مستوى محافظة ظفار

صلالة ـ «الوطن»:

نظَّمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ـ ممثَّلةً بلجنة الرياضة المدرسية ـ صباح أمس بقاعة دائرة الإشراف التربوي بالمديرية حفل سحب قرعة دَوْري عُمانتل للمدارس 2023/‏2024 في نسخته الثانية على مستوى مدارس المحافظة برعاية سعيد بن مسعود فرج الكثيري مدير مساعد دائرة التوجيه والإرشاد الطلابي للأنشطة الطلابية وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من مديري المدارس المشاركة ومدربي الفِرق بالمدارس. ويشارك في البطولة 18 مدرسة والتي تنطبق عليها شروط المشاركة في دَوْري عمانتل للمدارس، وتقام المسابقة على مرحلتين التصفيات الأوَّلية على مستوى مدارس المحافظة وتنطلق في الأسبوع القادم من نوفمبر الجاري والتصفيات النهائية على مستوى المحافظات التعليمية بالسلطنة خلال شهر مارس ٢٠٢٤م حيث ستسهم البطولة في إيجاد قاعدة من اللاعبين الموهوبين الذين سيدعمون الأندية الرياضة والمنتخبات الوطنية في المستقبل.

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