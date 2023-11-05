أحمد جودة - القاهرة - سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي " كريس كروفورد "

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مع اللاعب الأمريكي الجنسية " كريس كروفورد" للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة.

و سبق للاعب تمثيل أندية بيروت اللبناني والمنستيرى والافريقى التونسى وسلا المغربي وسلاك الغيني وأهلي بني غازي الليبي وقد خاض اللاعب هذا الموسم نهائي BAL مع فريق دوان السنغالي.



و يُجيد " كريس " اللعب في مركز صانع الألعاب " 1 "، وقد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بالقدرات الفنية والمهارة لـ " كريس " وبناء عليه تم التعاقد مع اللاعب، وتم توجيه الشكر وإنهاء التعاقد مع المحترف الأمريكي شانون شورتر.



ومن المقرر أن يصل اللاعب إلي الإسكندرية يوم الثلاثاء القادم للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع الفريق.