نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة ضد الرياض في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، مع نظيره فريق الرياض، مساء اليوم الأحد الموافق 5 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.



موعد مباراة أهلي جدة ضد الرياض في الدوري السعودي



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الأهلي مع نظيره فريق الرياض، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي.



حيث يحتل فريق أهلي جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق الرياض المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي



وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الأهلي ضد الرياض عبر قناة SSC1 HD.

