الرياضة

عاجل.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قائمة فريقه الرسمية لمواجهة شاختار في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وتقام فعاليات مباراة برشلونة وشاختار يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة شاختار

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي.

الوسط: جافي، بيدري، أوريول روميو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.

وشهدت قائمة فريق برشلونة غياب فرينكي دي يونج بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالإضافة إلى غياب سيرجيو روبيرتو.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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