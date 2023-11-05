عاجل.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قائمة فريقه الرسمية لمواجهة شاختار في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وتقام فعاليات مباراة برشلونة وشاختار يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة شاختار

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي.

الوسط: جافي، بيدري، أوريول روميو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.

وشهدت قائمة فريق برشلونة غياب فرينكي دي يونج بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالإضافة إلى غياب سيرجيو روبيرتو.