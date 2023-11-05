شريف عبد المنعم: مصطفي شوبير حارس كبير.. وطاهر إضافة لكتيبة مارسيل كولر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق، أنه سعيد بظهور عدد من اللاعبين في تشكيل المارد الأحمر أمس أمام المقاولون العرب بصورة مميزة، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ماذا قال شريف عبد المنعم عن فوز الأهلي أمام المقاولون؟

وقال شريف عبد المنعم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “النادي الأهلي أمس كان هناك إيجابيات بشكل كبير أهمها ظهور مصطفى شوبير الذي أراه أنه حارس كبير ولا فارق بينه وبين أى حارس أخر، وطاهر محمد طاهر بشكل جيد، وذلك إضافة كبيرة لـ مارسيل كولر للمرحلة المقبلة”.

وأضاف:" النادي الأهلي الفترة المقبلة لديه ارتباطات مهمة للغاية، ويحتاج للفوز فى عدد كبير من المباريات، وأكثر ما أحزنني هو الخروج أمام صن داونز، وأري أننا لم نلاعب الفريق الجنوب إفريقي بالشكل الأمثل الذي يجعلنا نفوز ونوصل للمباراة النهائية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.