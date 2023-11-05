عاجل.. محمد صلاح يغير وجهة نظره ويرحل من ليفربول في يناير لهذا النادي

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أحمد جودة - القاهرة -

أشارت بعض التقارير الصحفية، صباح اليوم الأحد، ان الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، غير من وجهة نظره وقرر الرحيل عن ليفربول من أجل خوض تجربة جديدة في يناير المقبل.

وبحسب ما نشره موقع "Football insider "الانجليزي، فأن محمد صلاح وافق من حيث المبدأ على الرحيل من ليفربول وبدأ تجربة جديدة في الدوري السعودي خلال الفترة القادمة.

محمد صلاح يغير وجهة نظره ويرحل من ليفربول في يناير لهذا النادي



وأكد التقرير أن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، سيحدث إما في يناير المقبل، أو الصيف القادم.

وأشار التقرير، أن اللاعب وافق شفهيًا على الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي ولا يمانع في بدأ المفاوضات.

الجدير بالذكر أن نادي اتحاد جدة كان قريب من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن قرر صلاح البقاء داخل جدران الريدز.

