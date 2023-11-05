نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أرقام خيالية".. بيلينجهام يتفوق على رونالدو وبنزيما مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصحت وسائل الإعلام الإسبانية عن السبب وراء تفوق اللاعب الجديد في صفوف ريال مدريد، جود بيلينجهام، على نجمي الفريق الكبيرين، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

بيلينجهام يتفوق على رونالدو وبنزيما

يحتل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف، متفوقًا على ثنائي أتليتيكو مدريد، أنطوان جريزمان وألفارو موراتا، اللذين سجلا 7 أهداف.

أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيلينجهام قد حقق أفضل انطلاقة للاعب في تاريخ ريال مدريد، حيث وصلت نسبة مساهمته في الأهداف إلى 44.8% من أهداف الفريق في الموسم الحالي، بتسجيله 13 هدفًا في جميع المسابقات.

في المقابل، احتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني بنسبة مساهمته في الأهداف مع ريال مدريد في موسم 2014/2015، حيث بلغت 37.6% من أهداف النادي في ذلك الموسم بتسجيله 61 هدفًا.

وجاء كريم بنزيما في المركز الثالث بنسبة مساهمته في التهديف، حيث بلغت 37% من أهداف ريال مدريد في موسم 2021/2022، بتسجيله 44 هدفًا في مختلف المسابقات.