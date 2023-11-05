أحمد عبد الرؤوف: الزمالك لم يطلب قطع إعارة حسام أشرف وأرشحه للمنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة أن هدف فريقه هو التواجد في مركز جيد في مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي، خاصًة بعد المستوي الذي ظهر عليه اللاعبين طوال الأسابيع الماضية من البطولة.

أحمد عبد الرؤوف: الزمالك لم يطلب قطع إعارة حسام أشرف

وقال رؤوف في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هدفي هو التواجد في مسابقة الدوري المصري الممتاز في مركز جيد ومتقدم خاصًة أن هناك الحمدلله نجاح خلال الأسابيع الماضية من مسابقة الدوري، والفريق يستجيب لتعليماتي، واللاعبين ترغب في أن يكون هناك نجاح مرتبط بأسمائهم في الدوري.

وأضاف: "يمكن أبزر الأزمات التي تواجهني هو عدم اللعب بصفة منتظمة في بطولة الدوري، بل مثال عقب تأجيل مباراة الأهلي، لعبت بعد 12 يوم وذلك يؤثر على حالة اللاعبين بالطبع، ولكن أنا أعلم وفقًا لكل الظروف.

وعن موقف حسام أشرف مهاجم الفريق قال:" لم يطلب الزمالك قطع إعارته خلال الفترة الحالية بعد التألق، وأنا تحدثت معه أنه من الممكن أن ينضم للمنتخب الوطني، ولا بد أن ينظر أنه من الممكن أن يكون فى إختيارات فيتوريا، لأنه صاحب إمكانيات جيدة.