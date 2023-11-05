آرسنال يصدر بيانًا رسميًا للرد فيه على انتقادات أرتيتا للحكام

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بيان رسمي للرد فيه على انتقادات المدير الفني آرتيتا لحكم مباراة نيوكاسل يونايتد والتي كانت يوم أمس السبت في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق آرسنال قد تعرض لظلم كبير في هدف المباراة الوحيد لصالح نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بهدف دون رد عن طريق جوردن.

بيان آرسنال بشأن انتقادات آرتيتا

وجاء بيان آرسنال على النحو التالى:

"يدعم النادي بكل إخلاص جميع تصريحات المدرب، ميكل أرتيتا، بعد المزيد من الأخطاء التحكيمية غير المقبولة وأخطاء تقنية الـ VAR.

وأضاف:"نود أيضًا أن نشيد بالمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون في المباراة والجماهير التي سافرت وراء الفريق في ملعب سانت جيمس بارك".

وأتم:"الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم مع أفضل اللاعبين والمدربين والجماهير، جميعهم يستحقون الأفضل".

وواصل:"تحتاج لجنة الحكام بشكل عاجل إلى تصحيح أخطاء حكامها حتى لا نكتفي فقط بالتحليل بأثر رجعي ومحاولة إيجاد توضيحات وإرسال الاعتذارات للأندية".

واختتم: "نحن ندعم جهود جميع المسئولين في منظومة التحكيم برئاسة، هوارد ويب، ونرحب بالعمل معًا لتحقيق معايير التحكيم العالمية التي يتطلبها دورينا".