نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت الآن.. 5 قنوات تنقل نهائي دوري السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، 5 قنوات تنقل مباراة الوداد البيضاوي المغربي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في اللقاء الذي سيجمعهما مساء اليوم الأحد 5-11-2023 على ملعب "مركب محمد الخامس" في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وتخطى الوداد عقبة الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة عندما فاز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، كما حقق صن داونز الفوز أمام الأهلي بهدف دون رد بمجموع مبارتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة الوداد ضد صن داونز

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الوداد وصن داونز اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد صن داونز

يمكنكم مشاهدة مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز الجنوب إفريقي مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي، عبر العديد من القنوات الفضائية مثل أون تايم سبورت، أبوظبي الرياضية، بي إن سبورت، SSC السعودية، الرياضية المغربية.