مدرب فرانكفورت يشيد بعمر مرموش بعد تألقه المبهر في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت عن اللاعب الدولي المصري عمر مرموش مؤكدا على تألقه في الفريق خلال الفترة الماضية.

مدرب فرانكفورت يشيد بعمر مرموش

وقال دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت في تصريحات: "عمر مرموش لاعب جيد جدا، ومجتهد للغاية، ومؤخرًا بات يسجل الأهداف والتي تعد مكافأة له بعد العمل الشاق الذي يقوم به".

وأكد: "مرموش دائمًا ما يسبب إزعاج للمدافعين بسبب سرعته، ويذهب إلي العمق".

وأختتم: "يرغب دائما في دخول منطقة الجزاء مرارا وتكرارا ويساعدنا بأسلوبه في كرة القدم كثيرا".

وأحرز النجم الدولي مرموش مع فرانكفورت في خلال ال5 لقاءات الأخيرة، 6 أهداف وصنع خلالها هدفا.

وفي النهاية يذكر أن اللاعب المصري عمر مرموش استطاع تسجيل هدفان في مباراة الأمس، وذلك في شباك فريق يونيون برلين.