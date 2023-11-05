التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الإسماعيلي وطلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الإسماعيلي وطلائع الجيش على ملعب استاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أحداث الشوط الأول بين الإسماعيلي وطلائع الجيش

سجل هدف الإسماعيلي باسم مرسي، في الدقيقة 39 من زمن المباراة عن طريق كرة عرضية من جهة اليمين قابلها عمر الساعي برأسية من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى باسم مرسي المتمركز على حدود منطقة سددها أسفل يمين شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش.

فيما سجل هدف طلائع الجيش جودوين شيكا في الدقيقة 45 من زمن المباراة، عن طريق تمريرة من يسري وحيد وضعت جودوين شيكا أوكوارا في انفراد تام بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى الحارس محمد فوزي.

بدأت أحداث المباراة بسيطرة واستحواذ للاعبي الإسماعيلي، وتمريرات متتالية في منتصف الملعب، دون خطورة على مرمى طلائع الجيش.

بدأ خالد سطوحي لاعب طلائع الجيش المحاولات الهجومية، في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

افتتح عبد الرحمن مجدي محاولات الإسماعيلي الهجومية في الدقيقة 13 من زمن المباراة بركلة ركنية من جهة اليمين نفذها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها دفاع الجيش عن مناطق الخطورة، ثم تسديدة قوية من ياو أنور من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25 من زمن المباراة أمسك بها الحارس محمد شعبان من منتصف مرماه.

وفي الدقيقة 32 منح حكم اللقاء ركلة حرة للإسماعيلي من مكان جيد على حدود منطقة جزاء الجيش جهة اليسار بعد اعاقة من خالد سطوحي لمحاولة مرور ياو أنور، نفذها حمدي النقاز إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها علي حمدي لاعب الجيش لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 39 من زمن المباراة نجح باسم مرسي في إحراز هدف التقدم للإسماعيلي بتمريرة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 45 من زمن المباراة نجح جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش هدف التعادل، بتسديدة رائعة سكنت شباك الدراويش، ليشهد الهدف اعتراض جهاز الإسماعيلي وتأكيد تقنية الفيديو لصحته، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.