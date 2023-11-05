ميلان يستهدف أكثر من صفقة في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي ميلان الإيطالي، إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تقوية صفوف الفريق الذي بات يُعاني مؤخرًا على الصعيد المحلي والأوروبي.

كيف يفكر ميلان في الميركاتو الشتوي؟

ويحتل ميلان المركز الأخيرة في مجموعته بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد نقطتين فقط، جمعهم من تعادلين وخسارة، في المجموعة التي تضم بجواره كل من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند ونيوكاسل يونايتد.

ويأتي الروسونيري في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف كل من إنتر ميلان المتصدر ويوفنتوس الذي يحل في المركز الثاني.

ويأمل ميلان في تدعيم خط الهجوم بالإضافة إلى مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر، وهناك عدة خيارات يعمل عليها مسؤولي الروسونيري في الميركاتو الشتوي المقبل.