نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أن رفض كولر رحيله.. نجم الأهلي يطلب المغادرة للدوري التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي من الجهاز الفني الرحيل عن صفوف الفريق والعودة إلى الدوري التونسي في الانتقالات الشتوية القادمة.

لرغبة في الحصول على فرصة المشاركة بالمباريات في الدوري التونسي في ظل استبعاده نهائيًا من حسابات مارسيل كولر في المباريات الماضية.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد المقاولون العرب.

