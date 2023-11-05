نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة نظيره فريق لوتون تاون مساء اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث مباراة ليفربول وتولوز مساء اليوم عند تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العريبة، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة لوتون تاون

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جوميز - فان دايك - كوناتي- ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستير - سوبوسلاي.

خط الهجوم: ديوجو جوتا - محمد صلاح - نونيز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول لوتون تاون

وستنقل أحداث مباراة ليفربول لوتون تاون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.