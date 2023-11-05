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أحمد جودة - القاهرة - ضاعف ديبورتيفو ألافيس من محنة ضيفه ألميريا في بطولة الدوري الإسباني، بعدما تغلب عليه 1-0، اليوم الأحد، في الجولة 11 للمسابقة.

تقمص ألكسندر سيدلار دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 79، معوضًا ركلة الجزاء التي أضاعها زميله الروماني يانيس هاغي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

ألافيس يهزم ألميريا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

وارتفع رصيد ألافيس الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ أكثر من شهرين إلى 12 نقطة في المركز 14 مؤقتًا، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

ويرجع آخر فوز لفريق ألافيس في المسابقة إلى الثاني من سبتمبر الماضي، حينما تغلب 1-0 على ضيفه فالنسيا في الجولة الرابعة للبطولة.

في المقابل، توقف رصيد ألميريا الذي يعد الفريق الوحيد الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في البطولة خلال الموسم الحالي عند 3 نقاط، ليظل قابعًا في مؤخرة الترتيب، مواصلًا بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم.