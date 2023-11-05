تذكرتي تعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الزمالك وبيراميدز في دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر

وكشفت شركة تذكرتي عن بدء حجز التذاكر لحضور الجماهير المباراة الزمالك ضد بيراميدز في النصف النهائي المرتقب بين الفريقين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ببراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.

استأنف نادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة ببراميدز في كأس مصر النسخة الماضية.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.