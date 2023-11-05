تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة