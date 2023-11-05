نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل إهدار النقاط ويخسر أمام طلائع الجيش بثلاثية على ملعبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين الإسماعيلي وطلائع الجيش، بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف المباراة باسم مرسي وعماد حمدي للإسماعيلي، فيما سجل جودوين شاكا وعبد الرحمن شيكا ومحمد هاني أهداف فريق طلائع الجيش.

وحل فريق طلائع الجيش ضيفًا على نظيره الإسماعيلي، في الرابعة عصر اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".



افتتح باسم مرسي التسجيل بهدف لصالح الإسماعيلي، في الدقيقة 40 من زمن المباراة عن طريق كرة عرضية من جهة اليمين استقبلها عمر الساعي برأسية من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى باسم مرسي المتمركز على حدود منطقة سددها أسفل يمين شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش.

فيما نجح النيجيري جودوين شاكا في الدقيقة 45 من زمن المباراة، في إدراك هدف التعادل عن طريق تمريرة من يسري وحيد وضعت جودوين شاكا أوكوارا في انفراد تام بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى الحارس محمد فوزي، لينتهي الشوط الأول من زمن المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل عبد الرحمن شيكا هدف طلائع الجيش الثاني في الدقيقة 52 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة قوية من يسري وحيد لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء ابعدها محمد فوزي من يمين مرماه فتابعها عبد الرحمن شيكا بتسديدة سكنت المرمى.

ونجح عماد حمدي في إدراك التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 75 من زمن المباراة عن طريق تمريرة من عبد الرحمن مجدي وصلت إلى عماد حمدي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين مرمى طلائع الجيش.

ونجح محمد هاني لاعب طلائع الجيش في خطف هدف الفوز ونقاط المباراة الثلاث في الدقيقة 97 عن طريق كرة عرضية أرضية من حسن مجدي من جهة اليمين قابلها محمد هاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق طلائع الجيش إلى 10 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، فيما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

