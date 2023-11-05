الاتحاد العماني لكرة القدم يدشن الزي الجديد لمنتخبنا الوطني الأول

– فـي حفل مصغر بحضور اليحمدي

– تسمية خالد الرواس مديرا للمنتخب و«برانكو» يعلن قائمة الأحمر للمعسكر الداخلي

– عودة البوسعيدي بعد طول غياب والهاجري والحارثي بعد الإصابة وثلاثي جديد فـي ظهور أول

متابعة ـ صالح البارحي:

شهدت قاعة كريستال بفندق جراند ميلينيوم الخوير مؤتمرًا صحفيًّا للاتحاد العماني لكرة القدم بحضور محمد اليحمدي الأمين العام بالاتحاد ومدير دائرة المنتخبات وليد النعماني وعدد من وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة، المؤتمر اشتمل على جوانب كثيرة؛ لعلَّ أبرزها تدشين طقم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمرحلة القادمة، وتسمية خالد الرواس مديرًا للمنتخب خلفًا لنظيره مقبول البلوشي الذي استقال من منصبه في فترة سابقة، بالإضافة إلى إعلان الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا لقائمة الأحمر للمعسكر الداخلي ومباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي تضمُّ (28) لاعبًا، حيث ستكون السابعة مساء الغد موعدًا لانطلاق صافرة أوَّل التدريبات على ساحة الملعب الرئيسي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر.

منتخبنا خلال هذا المعسكر يستعد لمواجهتيه بالجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 ونهائيات أمم آسيا 2027، حيث سيلاقي الصين تايبيه بتاريخ 16 نوفمبر على ساحة مُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي في الساعة السابعة مساء ويغادر لملاقاة قرغيزستان في 21 من ذات الشهر على ساحة ملعب إيميني دولينا أومورزاكوفا في السادسة مساء بتوقيت مسقط.

حفل مصغر

ارتأى الاتحاد العماني لكرة القدم أن يكونَ مؤتمر أمس بمثابة حفل مصغر يشتمل على عدد من الجوانب التي ينتظرها الوسط الرياضي، حيث قامت المذيعة شيماء السيابية بتقديم الفقرات تباعًا، والتي بدأت بالكشف عن الأطقم الرسمية التي سيرتديها منتخبنا في المنافسات القادمة عبر فيديو مصغر، جاء بمثابة الإعلان الرسمي ويحمل ماركة (كابا)، تلا ذلك الإعلان الرسمي عن تعيين خالد الرواس مديرًا للمنتخب الوطني الأول ليحلَّ بديلًا عن مقبول البلوشي الذي استمر في هذا المنصب لمدَّة (9) سنوات أسهم خلالها في تتويج الأحمر بلقب خليجي (23) بالكويت، وحصوله على وصافة خليجي (25) بالبصرة، والصعود للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 وقبلها الوصول للدَّوْر الثاني بنهائيات آسيا 2019 في أبوظبي، أعقب ذلك إفساح المجال لمدرب المنتخب برانكو إيفانكوفيتش للحديث عن القائمة المستدعاة للمعسكر القادم، بالإضافة إلى الاجابة عن تساؤلات وسائل الإعلام المختلفة فيما يخص القائمة وغياب بعض الأسماء واستدعاء أسماء أخرى، فيما أسدل الستار عن لقاء أمس بمطالبة مدير دائرة المنتخبات بضرورة دعم مَسيرة الأحمر في المرحلة القادمة بالشكل المثالي الذي يأمل الجميع بأن يكللَ بالوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرَّة الأولى في تاريخ سلطنة عمان وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات القريبة الأخرى منها خليجي (26) بالكويت ونهائيات أمم آسيا في الدوحة بداية العام القادم إن شاء الله تعالى.

ردود برانكو

برانكو كعادته كان مستمعًا جيدًا للحضور دون إبداء أيِّ امتعاض من الأسئلة، حيث حاول الإجابة بدبلوماسية عُرفت عنه بعيدًا عن الإنزعاج، الأمر الذي منح الزملاء أريحية تامة في طرح الأسئلة التي كانت تدور بمخيَّلتهم: الكرواتي بدأ حديثه مرحبًا بالحضور وشاكرًا دعمهم واهتمامهم الدائم بمَسيرة المنتخب في كلِّ الاستحقاقات، وذكر أنَّ أمام المنتخب استحقاقين مهمين وسيحضر لهما بشكل جيد حتى يحقق المبتغى في نهاية المطاف وهو ما ينتظره الوسط الرياضي بالسلطنة، البداية ستكون في التصفيات الآسيوية المزدوجة وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاءين المقبلين، وبعد ذلك سنركز على النهائيات الآسيوية التي نأمل أن نكونَ ندًّا قويًّا ونطمح للوصول بعيدًا.

وأضاف برانكو: القائمة الحالية بها (28) لاعبًا، حيث راعينا المباريات المؤجلة التي ستقام خلال هذين اليومين، وكذلك مشاركة نادي النهضة آسيويًّا، القائمة تضمُّ القائمة أسماء جديدة وأسماء تم إعادتها مرَّة أخرى للمنتخب بعد تحسُّن عطائها، وأسماء عائدة من الإصابة، ولكن ارتأينا وجودها في المعسكر حتى يواصلوا العمل بشكلٍ مكثَّف حتى يصلوا للجاهزية التامة، وعندما قررنا عدم خوض مباريات في شهر أكتوبر الماضي وجدنا أنَّ الأفضل استمرار اللاعبين في مباريات تنافسية، خصوصًا وأنَّ بداية استعدادات الأندية بدأت متأخرة ولم تكن بذات القوَّة التي نأملها في اللاعبين، وبالفعل ارتفعت مستويات عدد من اللاعبين وظهروا بشكل جيد.

وواصل برانكو حديثه: جميع اللاعبين أصحاء، وفي أتمِّ الجاهزية، باستثناء المنذر العلوي الذي يعاني من إصابة، أمَّا أرشد العلوي فقد ارتأينا بأن يكونَ مع ناديه في الوقت الحالي حتى يجهز نفسه بشكل أفضل وهو لاعب مُهمٌّ، وعليه أن يتجهز مع ناديه، وكان من أبرز اللاعبين في بطولة اتحاد وسط آسيا، وسنجتمع معه اليوم لوضع خطة مناسبة له في الفترة القادمة، خصوصًا وأنَّ لدينا تميم ومصعب وحارب في جاهزية تامة أفضل منه، وعن المقبالي أجاب: هو لاعب جيد وممتاز، لكن لدينا محسن يسجل وعصام يسجل وقمنا باستدعاء سامي الحسني وخالد الهاجري للاختبار بعد العودة من الإصابة، ولدينا المنذر العلوي يعاني من إصابة وهو يسعى لأن يتجهزَ مع ناديه في الوقت الحالي.

وختم برانكو حديثه: قائمة المنتخب مفتوحة، ولدينا ٥٠ لاعبًا جاهزًا للمشاركة وتم تسجيلهم في سجلَّات الاتحاد الآسيوي، وسنستدعي اللاعبين بناء على حاجة الفريق في الفترة القادمة متى ما ارتأينا ذلك، خصوصًا وأنَّ المشوار طويل ولدينا استحقاقات كثيرة متتالية بها مطبات بدون شك، سواء إصابات أو إيقافات أو ما شابه. وعن عدم استدعاء حارس رابع قال برانكو: لدينا إبراهيم وأحمد من أفضل الحرَّاس بالسلطنة ومعهم فايز المحترف حاليًّا في الدَّوْري البحريني الممتاز ويقدِّم مستويات كبيرة، لذلك من الأفضل استدعاء لاعب بمركز آخر ولكن ذلك لا يعني بأن ليس هناك حرَّاس مرمى يستحقون المشاركة مستقبلًا في القائمة، وفي الختام نأمل أن نوفقَ في إسعاد الجماهير العُمانية وتحقيق النتائج الأفضل.

لفتة طيبة

برانكو وقبل إسدال الستار عن اللقاء، قال مخاطبًا وسائل الإعلام بصورة مباشرة: الثلاثاء سنبدأ معسكرنا الداخلي، تدريباتنا ستبدأ في الساعة السابعة مساء على الملعب الرئيسي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، وحضوركم في أيِّ وقت مرحَّب به وبدون تحديد أيِّ وقت زمني للحضور معنا، ونأمل أن نكونَ شركاء لتحقيق النجاح معًا.

القائمة المستدعاة

القائمة التي أعلن عنها برانكو ضمَّت (28) لاعبًا هم: أحمد بن فرج الرواحي وإبراهيم بن صالح المخيني وفايز بن عيسى الرشيدي لحراسة المرمى، أمجد الحارثي، عاهد الهديفي، محمود بن مبروك المشيفري، أحمد بن خليفة الكعبي، خالد بن ناصر البريكي، أحمد بن محمد الخميسي، علي بن سليمان البوسعيدي، فهمي بن سعيد بيت دوربين، محمد بن رمضان العامري، غانم الحبشي، مصعب بن حمد المعمري ومعتز بن صالح عبدربه وتميم بن هيثم البلوشي وحارب بن جميل السعدي وناصر الرواحي وصلاح بن سعيد اليحيائي وزاهر بن سليمان الأغبري وعمر الفزاري وعبدالله بن فواز بيت عرفة وجميل بن سليم اليحمدي ومحسن بن صالح الغساني وعصام بن عبدالله الصبحي وعمر بن محمد المالكي وسامي الحسني وخالد الهاجري.