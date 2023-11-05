نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لـ روما ضد ليتشي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن تشكيل فريقه الرسمي ضد فريق ليتشي في المباراة التي سوف تجمع بينهما بعض قليل في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأولمبيكو.

تشكيل روما الرسمي ضد ليتشي

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: مانشيني، يورينتي، نديكان.

خط الوسط: كارسدروب، بوف، كريستانتي، عوار، الشعرواي.

خط الهجوم: باولو ديبالا، لوكاكو.

ويحتل روما المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 14 نقطة، بينما يحتل ليتشي المركز 11 برصيد 13 نقطة.

