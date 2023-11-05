نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يطلق قذائفه عبر "دوت الخليج الرياضي": الزمالك مع أوسوريو ملطشة ونجل الرئيس السابق كان يسهر مع اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك ومنتتخب مصر الأسبق، أن نادي الزمالك يمر بأسوأ فترة له في تاريخه.

رضا عبد العال: الزمالك مع أوسوريو ملطشة

وقال عبد العال في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "الزمالك الفترة الحالية يمر بأسوأ فترة له عبر التاريخ.. النادي في العهد السابق كان عبارة عن عزبة يقودها المجلس وليس كيان كبير مثلما نشاهد في الأندية الأخرى.

وأضاف: "الزمالك مع أسوريو ملطشة وأصبح مريض ولن يحصد أي شيء في ظل استمرار هذا الرجل على رأس القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك".

وأكمل: "السبب الرئيسي في البلاوي الماضية والمقبلة هو المجلس السابق، وكل من يتحدث عن جملة "ولا يوم من أيام المجلس السابق" يبقى معندوش فكرة".

وواصل: "رئيس الزمالك السابق ساب النادي مديون لطوب الأرض وهو السبب في مرض النادي في الماضي والمستقبل أيضًا".

وأردف المدير الفني السابق لنادي طنطا: "حد يقولي فلوس شيكابالا اللي كان رئيس النادي السابق بياخدها "راحت فين" المجلس الحالي مظلوم وقادم من أجل تصليح الأوضاع داخل النادي بصفة عامة، ليس فريق الكرة فقط".

وشدد عبد العال على أن العمل في عهد المجلس السابق كان يتحكم به فرد واحد، مؤكدًا أن نجل رئيس النادي السابق "معندوش فكرة" وكان مسؤولًا عن ملف الصالات داخل النادي".

واختتم رضا عبد العال حديثة لـ" دوت الخليج الرياضي" قائلًا: "نجل رئيس النادي السابق كان يسهر مع اللاعبين بنفسه وتحت حمايته، وكان يخرج علينا رئيس النادي حينها يتحدث بأن نجله "قافل على أوضة اللبس".