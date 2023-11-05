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أحمد جودة - القاهرة - علق عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على الفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحل فريق طلائع الجيش ضيفًا على نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقال عبد الحميد بسيوني أنه الفوز هام وثلاث نقاط هامة أمام فريق كبير على ملعبه وبين جماهيره، واللاعبين قدموا مستوى مميز والتزموا بتعليمات الجهاز الفني.

عبد الحميد بسيوني: حققنا فوزا مهما أمام جماهير الإسماعيلي وثلاث نقاط تمنحنا نقلة كبيرة

وأضاف عبد الحميد بسيوني:" فوز هام وكبير على الإسماعيلي وأمام جماهيره الكبيرة، نجحنا في صناعة فرص عديدة ووفقنا في ثلاثة منهم ولم نوفق في الباقي، وقدمنا مباراة جيدة رغم غياب عناصر هامة ومؤثرة مثل محمد حمدي زكي وأحمد الشيخ وحميد ماو، لكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية."

وأضاف المدير الفني لطلائع الجيش، خلال تصريحات تليفزيونية:" نركز دائما على اللعب بجماعية، وثلاث نقاط ستمنحنا نقلة كبيرة، ودائما أقول نقطة واحدة تغير مكانك ما بالك بثلاث نقاط، لذلك اشكر اللاعبين وابارك لمجلس الإدارة والجهاز والفني والإداري على الأداء والنتيجة."

واختتم:" اللاعبون نجحوا في حفظ تعليمات الجهاز الفني وتنفيذها داخل الملعب، خاصة أن الفريق كان متأخرًا بهدف بداية المباراة، وفهم كل لاعب لواجباته وتنفيذها سبب فوز اليوم."



ورفع فريق طلائع الجيش رصيده الىى10 نقاط، ليقفز للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب نهاية الجولة السادسة من عمر المسابقة المحلية.

