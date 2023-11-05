نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر السابق يدخل ضمن ترشيحات خلافة أوسوريو في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول ضمن الترشحيات لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك في حالة رحيل أوسوريو.

شوقي غريب مرشح لتدريب الزمالك

وكشف مصدر مقرب من إدارة الزمالك، أن شوقي غريب المدير الفني الحالي لنادي المقاولون العرب، دخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفارس الأبيض.

ولم يستقر مجلس إدارة نادي الزمالك حتي الأن على رحيل خوان كارلوس أوسوريو أو بقاوه حتي مباراة بيراميدز القادمة.

يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك مصير خوان كارلوس أوسوريو خلال الساعات القادمة عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة.

استأنف نادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف رحيلة استعدادًا لمواجهة ببراميدز في كأس مصر.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.