نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موكوينا يعلن تشكيل صن داونز الرسمي لمواجهة الوداد في نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رولاني موكوينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الوداد المغربي مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، في نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل صن داونز الرسمي لمواجهة الوداد المغربي

حراسة المرمى: رونين ويليامز

- خط الدفاع: خوليسو موداو، ريفالدو كواتزي، عبدالمنعم بو طويل، تيبوهو موكوينا

- خط الوسط: مارسيلو الليندي، جرانت كيكانا، أوبري موديبا.

-خط الهجوم: ليسبيا نيكو، ثيمبا زواني، ثابيلو ماسيكو.

تذاع أحداث مباراة الوداد المغربي ضد نظيره صن داونز الجنوب افريقي عبر قناة أون تايم سبورت 1بتعليق حاتم بطيشة، بي ان سبورت بتعليق جواد بدة، وقناة أبو ظبي 1 بتعليق محمد الشامسي وقناةSSC السعودية بتعليق محمد حسين.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 2022

القمر: النايل سات.

تحديث التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي: نيل سات

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- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي عرب سات

- تردد 11747

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

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تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

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