نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة دي يونج إلى الملاعب بعد أزمة جافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يثير اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج شكوكًا حول توقيت عودته المتوقعة إلى الميدان، حيث يواجه غيابًا عن فريق برشلونة بسبب الإصابة.

موعد عودة دي يونج

تعاني دي يونج من إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها خلال مباراة مع سيلتا فيجو في 23 سبتمبر الماضي.

تم استبعاده من التشكيلة التي ستخوض مواجهة شاختار دونيستك في دوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيتم مراقبة تقدم عملية شفاء دي يونج في الأيام القادمة لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري.

ستقام المباراة بين برشلونة وألافيس يوم الأحد القادم، ويعد غياب جافي بسبب التوقف عن المشاركة بسبب التراكم من البطاقات خسارة كبيرة في خط الوسط لتشافي مدرب برشلونة، لذا عودة دي يونج قد تكون مساهمة قيمة للفريق.