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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الرياض في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والرياض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الرياض في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي، فهد الحمد، ريان حمد، عبد الله عمار.

خط الوسط: فرانك كيسي، جابري فيجا، محمد المجحد.

خط الهجوم: ألان سان ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: روبرتو فيرمينو، عبد الرحمن الصانبي، هيثم عسيري، فهد الرشيدي، علي مجرشي، زياد الجهري، سعيد بالعبيد، بدر الشمراني، علي الأسمري.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة الأهلي ضد الرياض في الدوري السعودي

تذاع مباراة الأهلي ضد الرياض مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق علي سعيد الكعبي.

