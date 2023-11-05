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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحيفة إيطالية، بأن ثيو هيرنانديز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، سيكون جاهزًا، لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض هيرنانديز للإصابة أمام أودينيزي في منافسات الدوري الإيطالي، حيث لم يستطيع استكمال المباراة، ليخرج ويحل بدلًا منه زميله فلورينيزي.

موقف نجم ميلان من المشاركة ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

ووفقًا للتقارير الصادرة من إيطاليا، في اللاعب الفرنسي سيكون متاحًا أمام ستيفانو بيولي مدرب ميلان لمواجهة باريس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.

ويحتل ميلان المركز الرابع والأخير في ترتيب مجموعته برصيد نقطتين، جمعهم من تعادلين وخسارة.

