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أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، موقفهم من دخول الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل التعاقد مع عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الملكي.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، قرر عدم ضم أي لاعبين إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

موقف ريال مدريد من ضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي



وكان أنشيلوتي يرغب في تدعيم صفوف الفريق الملكي خلال يناير المقبل، إلا أنه بعد هذا القرار سيكون مجبرًا على الاعتماد على اللاعبين المتاحين في الفريق.



وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد أيضا يتجه لعدم الاستغناء عن أي لاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

