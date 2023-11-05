نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب نجم الزمالك السابق معتمد جمال من تولي القيادة الفنية للقلعة البيضاء في الفترة القادمة خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو.

وسيتواجد الكابتن معتمد جمال في الجهاز الفني للفريق في حالة تواجد جهاز فني مصري أما إذا كان المدير الفني الجديد اجنبي سيتواجد الكابتن معتمد جمال في قطاع الناشئين بالنادي.

مجلس إدارة نادي الزمالك يقيل أوسوريو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إقالة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق من منصبه.

وسيعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن اسم المدير الفني الجديد خلال الساعات القادمة خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم.

