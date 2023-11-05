عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره رايو فاليكانو، مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الأحد الموافق 5 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: فيران جارسيا - ألابا - روديجر - كارفاخال.

في خط الوسط: لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي.

في خط الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - خوسيلو.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

ويحتل الميرنجي وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 28 نقطة، فيما يأتي فريق رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1، بتعليق "علي محمد علي".