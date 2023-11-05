نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج تنفرد بتشكيل الجهاز الفني الجديد في نادي الزمالك بعد رحيل أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر مسؤولي نادي الزمالك المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بفسخ التعاقد مع النادي الملكي خلال جلسة جم اليوم التي جمعت المدير الفني وأحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك

وعلمت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من مصادرها داخل نادي الزمالك أن المدرب الكولمبي أخطر لاعبوا الفريق في التدريب اليوم أن مران اليوم هو الأخير له مع الفريق.

وكشف مصدر بالزمالك عن الجهاز الفني الجديد المؤقت لنادي الزمالك بعد رحيل الكولمبي أوسوريو عن القلعه البيضاء.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك كالتالي:_

المدير الفني معتمد جمال

المدرب المساعد أحمد مجدي

مدرب حراس المرمي محمد عبد المنصف

مدير الكرة عبد الواحد السيد

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر