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أحمد جودة - القاهرة - شنت جماهير نادي ميلان الإيطالي، هجومًا عنيفًا، على ستيفانو بيولي، المدير الفني للروسونيري، مطالبين برحيله عن الفريق، وذلك بعد الخسارة أمام أودينيزي على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسقط ميلان، أمس، أمام ضيفه أودينيزي، بهدف نظيف، ليظل الروسونيري في المركز الثالث بجدول ترتيب بالكالتشيو، خلف كل من إنتر ميلان ويوفنتوس.

جماهير ميلان تهاجم بيولي وتحدد بديله لقيادة الروسونيري

وطالبت جماهير ميلان برحيل بيولي عن الفريق، خاصة، وأن الفريق يعاني بشدة خلال المباريات الأخيرة سواء في دوري أبطال أوروبا الذي يحتل الروسونيري المركز الأخير في مجموعته، أو الدوري الإيطالي الذي يأتي الفريق فيه ثالثًا بجدول الترتيب.

ونادت بعض جماهير الميلان بتعيين أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لإنتر وتشيلسي، ليكون مدربًا للفريق خلافًا لبيولي.