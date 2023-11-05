نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يقرر مكافئة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب مدافع النادي الأهلي ياسر إبراهيم من المشاركة أساسيًا أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل.

ياسر إبراهيم يظهر بشكل مميز أمام المقاولون العرب

وظهر مدافع القلعة الحمراء بشكل مميز في مباراة المقاولون العرب الماضيه لذلك قرر مارسيل كولر تواجده أساسيًا أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يحتل النادي الأهلي المركز السابع برصيد 9 نقاط من 3 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله ثلاث مباريات مؤجلة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم.