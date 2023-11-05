نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يخطف تعادلا مثيرا أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تعادل مثير أمام نظيره فريق لوتون تاون بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في موسمه الجديد.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العريبة، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة ليفربول ضد لوتون تاون

سيطر لاعبو الريدز على طلع الشوط الأول من المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى لوتون تاون.

صوب نونيز كرة قوية في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة لكنها ارتطمت بالقائم.

وخطف تاهيت شونغ هدف التقدم لصالح لوتون تاون في الدقيقة الثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من عيسى كابوري.

وخطف ليوس دياز هدف التعادل لصالح ليفربول في الوقت بدل من الضائع عن طريق تمريرة حاسمة من هارفي إليوت، لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

ترتيب ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 24 متواجدًا في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يحل لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

