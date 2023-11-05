نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تعادل ليفربول أمام لوتون تاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق لوتون تاون، بهدف لكل منهما، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد فريق لوتون تاون، في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

ويواصل فريق مانشستر سيتي، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 27 نقطة، ويليه توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم

1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- أرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- كريستال بالاس 15 نقطة

11- وست هام يونايتد 14 نقطة

12- نوتنجهام فورست 13 نقطة

13- تشيلسي 12 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقاط

16- إيفرتون 11 نقطة.

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط.

